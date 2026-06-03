Атака БПЛА на Ростовскую, Московскую и Тульскую области: последние новости, сколько дронов сбито
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В ночь на 3 июня российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По официальным данным Министерства обороны РФ, дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 354 дронов. Наиболее интенсивные удары отражались в Ленинградской и Воронежской областях, а также в ряде других субъектов страны, пишет ТАСС.
Официальные данные Министерства обороны РФ
По заявлению оборонного ведомства, в течение прошедшей ночи российские средства ПВО ликвидировали 354 украинских БПЛА самолетного типа. Отражение воздушной атаки происходило в небе над следующими территориями:
- Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области;
- Калужская, Орловская, Псковская, Смоленская и Тульская области;
- Московский регион, Тверская и Новгородская области;
- Ленинградская и Ростовская области, Краснодарский край;
- Республика Крым и акватория Азовского моря.
Ситуация в Ленинградской области: уничтожено 50 дронов
Один из самых массовых налетов зафиксирован в Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко оперативно информировал о ходе отражения атаки:
- Около 05:49 поступило первое сообщение о ликвидации 30 беспилотников.
- К 07:00 общая численность сбитых аппаратов над территорией области достигла 50 единиц.
- По докладам главы региона, силы противовоздушной обороны продолжают боевую работу.
Последствия атаки в Воронежской области
В небе над Воронежской областью дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено семь украинских беспилотников. Налет затронул четыре района области.
По предварительным данным губернатора Александра Гусева, пострадавших среди населения нет. Однако в одном из муниципальных образований зафиксированы незначительные повреждения гражданской инфраструктуры на земле: взрывной волной и осколками выбито остекление в одном гараже и двух частных жилых домах.
Отражение воздушных ударов в других регионах РФ
Главы субъектов и оперативные службы сообщили о текущей обстановке на местах к утру 3 июня:
- Ростовская область: В Миллеровском районе ночью успешно отражена воздушная атака. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что сведения о пострадавших или разрушениях не поступали, но призвал жителей сохранять бдительность из-за временного удержания режима беспилотной опасности.
- Тульская область: Опасность атаки беспилотников была официально объявлена ночью, а к 07:08 губернатор Дмитрий Миляев сообщил о полной отмене режима угрозы.
- Ивановская область: Правительство региона также подтвердило введение мер предосторожности и последующий отбой опасности БПЛА рано утром.