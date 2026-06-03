Атака БПЛА на Ростовскую, Московскую и Тульскую области: последние новости, сколько дронов сбито

В ночь на 3 июня российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По официальным данным Министерства обороны РФ, дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 354 дронов. Наиболее интенсивные удары отражались в Ленинградской и Воронежской областях, а также в ряде других субъектов страны, пишет ТАСС.

Официальные данные Министерства обороны РФ

По заявлению оборонного ведомства, в течение прошедшей ночи российские средства ПВО ликвидировали 354 украинских БПЛА самолетного типа. Отражение воздушной атаки происходило в небе над следующими территориями:

Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области;

Калужская, Орловская, Псковская, Смоленская и Тульская области;

Московский регион, Тверская и Новгородская области;

Ленинградская и Ростовская области, Краснодарский край;

Республика Крым и акватория Азовского моря.

Ситуация в Ленинградской области: уничтожено 50 дронов

Один из самых массовых налетов зафиксирован в Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко оперативно информировал о ходе отражения атаки:

Около 05:49 поступило первое сообщение о ликвидации 30 беспилотников.

К 07:00 общая численность сбитых аппаратов над территорией области достигла 50 единиц.

По докладам главы региона, силы противовоздушной обороны продолжают боевую работу.

Последствия атаки в Воронежской области

В небе над Воронежской областью дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено семь украинских беспилотников. Налет затронул четыре района области.

По предварительным данным губернатора Александра Гусева, пострадавших среди населения нет. Однако в одном из муниципальных образований зафиксированы незначительные повреждения гражданской инфраструктуры на земле: взрывной волной и осколками выбито остекление в одном гараже и двух частных жилых домах.

Отражение воздушных ударов в других регионах РФ

Главы субъектов и оперативные службы сообщили о текущей обстановке на местах к утру 3 июня: