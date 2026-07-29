Подарок императрицам: обладательниц двух имен пустят в «Царское Село» бесплатно
ТАСС: «Царское Село» подарит бесплатные билеты Екатеринам и Елизаветам 30 июля
30 июля 2026 года музей-заповедник «Царское Село» празднует 270-летие со дня освящения церкви Воскресения Христова, которое считается датой рождения Екатерининского дворца. Именно в этот день в 1756 году обер-архитектор Франческо Растрелли торжественно представил императрице Елизавете Петровне перестроенную грандиозную резиденцию, пишет ТАСС.
Акция для Екатерин и Елизавет
В честь праздничной даты музей подготовил специальный подарок для носительниц имен императриц:
- Для Елизавет: бесплатное посещение церкви Воскресения Христова (маршрут № 3).
- Для Екатерин: бесплатный доступ к экспозиции «Екатерина II. Личное пространство» в Зубовском флигеле (маршрут № 4).
Выставка одного экспоната в Большом зале
С 29 июля по 17 августа в Большом зале дворца будет работать выставка «В лазури и золоте: рождение Большого Царскосельского дворца». Главным экспонатом станет редчайший прижизненный портрет дворца работы Фридриха Баризьена (1760–1761 гг.), который с высокой точностью передает замысел Растрелли и первоначальное колористическое решение здания — берлинскую лазурь стен, белые колонны и золоченый декор.
Исторические объекты и масштабное воссоздание
- Церковь Воскресения Христова: храм, в котором молились о здоровье Екатерины II после первой в РФ прививки от оспы и крестили будущего императора Николая I, был восстановлен после разрушений Великой Отечественной войны в 2019 году.
- Зубовский флигель: личные апартаменты Екатерины II эпохи классицизма были воссозданы к 2024 году. Завершающим этапом реставрации стал июнь 2026 года, когда на стены Китайского зала возвратили 155 лаковых панно, изготовленных китайскими мастерами.