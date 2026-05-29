Атака БПЛА на Самару днем 29 мая: что известно, последствия и обращение губернатора

Глава субъекта рекомендовал людям, находящимся в квартирах или офисах, уйти в комнаты, где отсутствуют оконные проемы, либо держаться от стекол на максимальном расстоянии. Тем, кого сирены застали вне зданий или в пути, предписано немедленно проследовать в специально подготовленные защитные сооружения, которые развернуты в каждом муниципальном районе Самары. Для экстренной связи доступен единый номер 112.

В связи с чрезвычайной ситуацией администрация города ввела особый режим работы инфраструктуры. По заявлению мэра Ивана Носкова, в Самаре полностью парализовано движение наземных муниципальных маршрутов. При этом подземный транспорт переведен в режим бомбоубежища — проход на станции метрополитена сделали свободным и бесплатным для всех граждан. Градоначальник также добавил, что воспитанников находящихся в черте города детских садов оперативно эвакуировали в безопасные подвальные помещения и укрытия.