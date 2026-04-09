Атака БПЛА ВСУ 9 апреля: последние новости, сколько дронов сбито, последствия падения

В ночь на 9 апреля 2026 года средства противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотные летательные аппараты в нескольких южных регионах России. В результате падения обломков в Краснодарском крае зафиксированы разрушения и гибель мирного жителя.

Ликвидация дронов над Ростовской областью

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал, что в течение ночи подразделения ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников. Согласно его заявлению, летательные аппараты были уничтожены над территориями трех районов: Миллеровского, Тарасовского и Милютинского. Информация о пострадавших или повреждениях инфраструктуры в данных муниципалитетах не поступала.

Последствия падения обломков в Краснодарском крае

Ситуация в Краснодарском крае оказалась более сложной. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о трагическом инциденте в поселке Саук-Дере Крымского района, где в результате падения фрагментов БПЛА погиб мужчина, находившийся в этот момент на балконе своей квартиры.

В Крымском районе также зафиксированы локальные пожары в селе Молдаванское и пригороде Крымска, которые были оперативно ликвидированы. Серьезный материальный ущерб нанесен частному домовладению в хуторе Меккерстук; жильцы пострадавшего здания были вынуждены временно переехать к близким. Дополнительно обломки дронов были обнаружены на территории одного из предприятий, а также в Приморско-Ахтарске и Славянске-на-Кубани, где обошлось без жертв.