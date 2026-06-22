«Единая Россия» провела в Подмосковье акцию «Огненные картины войны»

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» провело в регионе акцию «Огненные картины войны» ко Дню памяти и скорби. В ее рамках жители вместе с представителями партии и «Молодой Гвардии» зажгли десятки тысяч свечей.

«Миллионы наших соотечественников отдали жизни за свободу и независимость Родины – пали на полях сражений, погибли в оккупации и блокаде, умерли от ран и голода. В лесах под Волоколамском и Наро-Фоминском до сих пор угадываются линии окопов. Осенью сорок первого здесь, в считанных километрах от Москвы, решалась судьба страны», - сказал секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что подмосковные города Дмитров, Волоколамск, Можайск и Наро-Фоминск носят звание городов воинской славы, а 44 поселения – населенных пунктов воинской доблести.

В Чехове в ходе акции у Дворца культуры «Дружба» выложили «огненную картину» из 10 тыс. свечей. В городе проходил один из рубежей обороны Москвы.

«Здесь работали госпитали, строились оборонительные сооружения. Люди делали все возможное, чтобы остановить врага на пути к столице. Сегодня мы вспоминаем их подвиг», - сказала руководитель подмосковного отделения «Молодой Гвардии» Диана Алумянц.

В Звездном городке из более чем 10 тыс. свечей создали изображение мемориального комплекса «Саур-Могила». В Подольске на площади Славы изображение из 8 тыс. свечей было посвящено подвигу подольских курсантов.