Дрон ударил по автобусу в Белгородской области: водитель не смог выжить после тяжелых травм
Оперштаб Белгородской области: дрон ВСУ атаковал автобус, водитель не выжил
Беспилотник атаковал автобус на трассе в Краснояружском округе. Водитель был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось. Об этом сообщил оперштаб региона в телеграм-канале, передает Газета.ру.
В Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата на пассажирский автобус погиб водитель. Инцидент произошел на трассе Красная Яруга — Вязовое в Краснояружском округе.
Обстоятельства атаки
По информации оперативного штаба региона, беспилотник атаковал автобус во время движения. В результате транспортное средство получило повреждения.
Водитель был доставлен бойцами подразделения «БАРС-Белгород» в Краснояружскую районную больницу в тяжелом состоянии.
Состояние пострадавшего
Медики оказывали пострадавшему всю необходимую помощь, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Другие инциденты в регионе
Кроме атаки на автобус, в Белгородской области зафиксирован ряд других ударов беспилотников. В селе Илек-Пеньковка дрон повредил здание предприятия, выбив окна и разрушив входную группу.
В селе Бершаково Шебекинского округа в результате атаки загорелся грузовой автомобиль. В селе Красный Октябрь при детонации беспилотника был поврежден фасад частного дома.