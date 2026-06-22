Дрон ударил по автобусу в Белгородской области: водитель не смог выжить после тяжелых травм

Беспилотник атаковал автобус на трассе в Краснояружском округе. Водитель был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось. Об этом сообщил оперштаб региона в телеграм-канале, передает Газета.ру.

В Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата на пассажирский автобус погиб водитель. Инцидент произошел на трассе Красная Яруга — Вязовое в Краснояружском округе.

Обстоятельства атаки

По информации оперативного штаба региона, беспилотник атаковал автобус во время движения. В результате транспортное средство получило повреждения.

Водитель был доставлен бойцами подразделения «БАРС-Белгород» в Краснояружскую районную больницу в тяжелом состоянии.

Состояние пострадавшего

Медики оказывали пострадавшему всю необходимую помощь, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Другие инциденты в регионе

Кроме атаки на автобус, в Белгородской области зафиксирован ряд других ударов беспилотников. В селе Илек-Пеньковка дрон повредил здание предприятия, выбив окна и разрушив входную группу.

В селе Бершаково Шебекинского округа в результате атаки загорелся грузовой автомобиль. В селе Красный Октябрь при детонации беспилотника был поврежден фасад частного дома.