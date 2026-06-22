В московском клубе, где упал Дибров, высказались о ситуации

В Москве произошел несчастный случай с известным телеведущим Дмитрием Дибровым. В ночном клубе в Москве, где проходила вечеринка с участием иностранных артистов, Дибров упал и получил травмы. Его госпитализировали на скорой помощи.

По информации телеграм-канала Mash, врачи диагностировали у телеведущего закрытый перелом костей носа, ссадину лба и подозрение на черепно-мозговую травму. Состояние шоумена оценивается как средней тяжести, он находится под наблюдением специалистов.

За несколько часов до инцидента на странице клуба в мессенджере «Телеграм» появилось видео, снятое пиарщиками заведения. На кадрах был запечатлен Дибров в компании гостей. Ролик опубликовали примерно за два часа до того, как случилось ЧП. В тот момент никто не мог предположить, что вечер закончится больницей.

В комментарии MK.RU управляющая клубом подробнее рассказала о случившемся. По ее словам, она даже не знала, с кем произошел несчастный случай. При этом девушка отреагировала оперативно.

«Это произошло в клубе. Мне сообщили официанты о том, что кто-то упал в обморок после падения и срочно нужна «скорая». Я сначала не знала, кто именно упал, но очень испугалась и быстро вызвала врачей», — сказала управляющая.

Ранее стало известно, что телеведущий Дмитрий Дибров после госпитализации оставил в больнице значок с цитатой Льва Толстого.