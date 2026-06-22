Участник программы «Лидерство в медицине» создал в Подмосковье клуб осознанного отцовства

Участник программы «Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения» создал в Подмосковье клуб осознанного отцовства. Программа проходит в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В программе участвуют 90 жителей более 40 регионов России, в том числе 8 представителей Подмосковья. Это главные врачи и организаторы здравоохранения, руководители институтов и аналитических центров, шесть действующих министров здравоохранения регионов.

Обучение предусматривает четыре очных модуля и межмодульную работу над проектами. Финальный этап — публичная защита проектов развития региональных систем здравоохранения, которая пройдет в октябре.

Второй модуль программы посвящен особенностям государственной службы в сфере здравоохранения, межведомственному партнерству и минимизации правовых рисков.

Один из участников программы — заместитель главврача по клинико-экспертной работе Московского областного перинатального центра Динар Габдрахманов. Он создал клуб осознанных отцов, где будущих пап готовят к партнерским родам и обучают их тонкостям ухода за ребенком. Мужчинам рассказывают, как поддерживать жен во время беременности и в период кормления грудью.

Еще один представитель Подмосковья — главврач Наро-Фоминской больницы Сергей Сидоренко. Он отметил важность непрерывного обучения для современных руководителей в здравоохранении.

Главный внештатный неонатолог Минздрава Подмосковья, заместитель главврача по педиатрической помощи областного перинатального центра Анастасия Петрова подчеркнула, что программа особенно важна для специалистов сферы.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил подмосковных медиков с профессиональным праздником.