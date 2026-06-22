Привычное растение оказалось неожиданным помощником в борьбе с воспалением

Исследования показали, что экстракт ромашки обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Ученые связывают это с высоким содержанием природных соединений, включая флавоноиды и полифенолы. Результаты исследований опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые сообщили, что экстракт ромашки может оказывать выраженное противовоспалительное, антибактериальное и нейропротекторное действие. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Nutrition.

Что изучали ученые

В рамках работы специалисты исследовали ромашку, собранную в полузасушливом регионе Алжира. В растительном экстракте были выявлены высокие концентрации полифенолов и флавоноидов, а также такие соединения, как кофейная кислота и апигенин-7-O-глюкозид.

Именно эти вещества ученые связывают с антиоксидантным и противовоспалительным эффектом растения.

Какие свойства подтвердились

В ходе лабораторных испытаний экстракт ромашки показал способность подавлять рост ряда микроорганизмов, включая золотистый стафилококк и грибок Candida albicans.

Кроме того, было установлено влияние экстракта на активность альфа-амилазы — фермента, участвующего в расщеплении углеводов. Это может быть связано с потенциальной возможностью регулирования уровня сахара в крови.

Противовоспалительное действие также подтвердилось в лабораторных условиях и в экспериментах на животных моделях.

Контекст исследований

Ранее ученые из Института молекулярной и клеточной биологии растений в Испании представили разработку генетически модифицированных растений, способных изменять свечение при заражении вирусами. Такая технология позволяет выявлять инфекцию на ранних стадиях, еще до появления внешних симптомов.