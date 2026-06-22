Кадры из бездны заставили весь мир говорить о пятой трубе Апокалипсиса. На США обрушилась библейская казнь?

Огромные стаи мормонских сверчков заполонили улицы, дворы и дома сразу в нескольких штатах Америки: в Орегоне, Неваде и Айдахо. Кадры нашествия вызвали в соцсетях разговоры о «библейской казни» и пророчествах о конце света, пишет Daily Mail.

Пользователи вспомнили Откровение Иоанна Богослова и описание пятой трубы Апокалипсиса. В этом эпизоде из бездны появляется саранча, которой дана сила, подобная силе скорпионов. Некоторые комментаторы решили, что современные стаи насекомых выглядят как исполнение древнего предсказания.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в городе Аштон неподалеку от Йеллоустонского национального парка. Жители рассказывают, что насекомые покрывают дома и превращают обычную жизнь в «кошмар».

Однако специалисты не видят в происходящем сверхъестественных причин. Метеоролог Мэтт Джонсон связал раннее появление сверчков с сухой зимой, теплой весной и многолетними циклами роста популяции.

Несмотря на название, мормонские сверчки, или, по-научному, Anabrus simplex, относятся к кузнечикам. Они вырастают примерно до пяти сантиметров, питаются сотнями видов растений, другими насекомыми и собственными сородичами. Ослабевшая особь может быть съедена стаей, поэтому колонны постоянно движутся вперед.

Нашествия мормонских сверчков уже случались в США раньше. Свое название они получили после опустошительного налета на поля мормонских поселенцев в Юте в XIX веке.

Таким образом, библейские сравнения остаются яркой реакцией очевидцев, тогда как ученые объясняют нашествие погодой, засухой и естественными циклами численности насекомых.