В России начался конкурс «Вместе против коррупции!» для молодежи

Юным участникам предложили выразить свою позицию против коррупции через творчество. Работы — плакаты, рисунки и видеоролики на антикоррупционную тему — можно подавать на сайте конкурса www.anticorruption.life с 1 мая по 1 октября 2026 года.



В 2026 году Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила о запуске международного молодежного конкурса социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Проект направлен на привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме коррупции и формирование у него ответственного отношения к общественным процессам через творческую деятельность.

Прием конкурсных работ начался 1 мая и завершится 1 октября 2026 года. Участникам необходимо подготовить проекты, посвященные теме противодействия коррупции, выбрав один из форматов: плакат, рисунок или видеоролик. Отправка материалов осуществляется через официальный сайт конкурса.

Конкурс включает три номинации, в рамках которых определят лучшие визуальные и видеоработы. К участию допускаются молодые люди, разделенные на две возрастные группы: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Организаторы сообщили, что правила участия размещены на официальной платформе и переведены на все официальные языки Организации Объединенных Наций, благодаря чему конкурс открыт для широкой международной аудитории. Итоги планируется подвести к Международному дню борьбы с коррупцией.