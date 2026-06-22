В соцсетях разгорелся спор из-за странного эксперимента с ослом: китаец сделал зебру

В зоопарке города Аньцю осла разрисовали в черно-белые полосы, что вызвало обсуждение в соцсетях. Администрация заявила, что это была часть развлечения для гостей. Об этом пишет Need to Know.

В одном из зоопарков Китая разгорелся скандал после того, как посетители заметили осла, окрашенного в черно-белые полосы, имитирующие внешний вид зебры. Инцидент произошел в городе Аньцю.

Как возникла ситуация

Фотографии животного быстро распространились в социальных сетях и вызвали широкий резонанс. На снимках видно, что ослу нанесли черные полосы, однако характерные признаки животного, включая форму ушей и строение тела, сразу выдали подмену.

Публикация вызвала волну критики и насмешек со стороны пользователей, которые обвинили зоопарк в попытке ввести посетителей в заблуждение.

Позиция администрации

Представители парка заявили, что не выдавали животное за настоящую зебру. По их словам, раскрашивание осла было задумано как развлекательный элемент для посетителей.

Также было отмечено, что подобный формат они рассматривают как своеобразный «косплей», не предполагающий подмены реального вида животного.

Дополнительные детали

Сотрудники учреждения добавили, что ранее уже экспериментировали с внешним видом других животных, включая собак, чтобы привлечь внимание публики и повысить интерес к зоопарку.