Ливень парализовал движение на востоке Москвы и перекрыл улицы

В восточной части столицы временно ограничили движение транспорта из-за сильного дождя. Перекрытия затронули улицы в районе Щелковского шоссе, организованы объездные маршруты. Об этом пишет Газета.ру.

В Москве на фоне сильного ливня временно перекрыто движение транспорта на нескольких улицах в восточной части города. Ограничения введены из-за ухудшения погодных условий.

Какие участки перекрыты

По данным столичного департамента транспорта, движение ограничено на улице 16-я Парковая — от Щелковского шоссе до Проектируемого проезда № 5483. Проезд закрыт в обоих направлениях.

Также временно перекрыт участок Байкальской улицы в районе пересечения с Новосибирской улицей. В обоих случаях автомобилистам предложены альтернативные маршруты объезда.

Организация движения

Для объезда закрытых участков рекомендовано использовать Сиреневый бульвар, а также Алтайскую улицу в зависимости от направления движения.

Причина ограничений

Ограничения связаны с сильным ливнем, который обрушился на столичный регион. По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы и возможные порывы ветра.

Ранее специалисты предупреждали о влиянии циклона, который принес в регион нестабильную погоду, включая интенсивные осадки и локальный град.