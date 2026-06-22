«Счастье есть удовольствие без раскаяния»: Дибров оставил в больнице значок с цитатой после госпитализации

Телеведущий Дмитрий Дибров вновь оказался в центре скандала. Он упал с лестницы в одном из московских ночных клубов. Сначала сообщалось о разбитом носе, но позже выяснилось, что травмы серьезнее. Врачи диагностировали сотрясение мозга и перелом руки. Телеведущему требовалась операция по установке металлических пластин.

По данным телеграм-канала Mash, на который ссылается Super, Дибров неожиданно отказался от хирургического вмешательства. Он покинул больницу, оставив в палате значок с цитатой великого русского писателя Льва Толстого: «Счастье есть удовольствие без раскаяния».

С Дибровым больницу покинули две девушки, с которыми он познакомился в ту же ночь. Бывшая жена ведущего Полина Диброва, которая сейчас находится в Тибете, сообщила, что Дмитрия выписали домой и с ним все в порядке. Сама она следила за ситуацией и оставалась на связи с отцом своих детей.

Обстоятельства падения вызвали вопросы. По данным некоторых источников, инцидент произошел во время попытки Диброва «склеить» двух подруг, которых он пригласил к себе на Рублевку для обсуждения романов Достоевского. Телеведущий пообещал врачам вернуться на обязательный прием, но пока предпочел домашнее лечение.

Ранее сообщалось, что у звезды сериала «Слово пацана» Славы Копейкина выявили биполярное расстройство.