Культура съедает генетику человека на завтрак: ученый Вуд раскрыл пугающую правду о нашем будущем

Технологии, медицина и общественные правила могут влиять на эволюцию человека сильнее, чем климат и возможности тела. Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на работу исследователей Университета Мэна Тима Уоринга и Закари Вуда, опубликованную в журнале BioScience.

Обычно эволюция идет медленно: окружающая среда определяет, какие наследственные признаки помогают выживать и передавать гены потомкам. Например, одна копия гена серповидноклеточной анемии дает частичную защиту от малярии.

Однако культура решает подобные проблемы намного быстрее. Отопление защищает от холода, очки исправляют зрение, лекарства спасают от инфекций, а кесарево сечение снижает риски при тяжелых родах. Из-за этого прежнее давление естественного отбора ослабевает.

«Культурная эволюция съедает генетическую на завтрак», — образно заявил Вуд. По мнению авторов, здоровье и продолжительность жизни все чаще зависят не только от генов, но и от страны, медицины, технологий и устойчивости общества.

При этом люди продолжают меняться и генетически. К примеру, у изолированного населения канадского острова Иль-о-Кудр за 140 лет снизился возраст, когда в семье появляется первый ребенок, причем сдвиг частично отразился в генах.

Некоторые ученые опасаются, что ослабление естественного отбора повысит зависимость людей от медицинских и технологических решений. Эта идея остается спорной и не означает, что эволюция остановилась.

Уоринг считает, что будущее вида все сильнее будет зависеть от способности обществ сохранять знания, сотрудничать и быстро приспосабливаться к новым угрозам.