Атака БПЛА ВСУ на регионы: последние новости, сколько было сбито, последствия

Ночь на 10 апреля стала крайне напряженной для ПВО: в ряде субъектов РФ объявляли ракетную опасность, а Волгоградская область подверглась атаке беспилотников, приведшей к повреждениям жилого сектора.

Масштабное объявление ракетной опасности

В ночные часы 10 апреля режим ракетной опасности был введен на территории 12 российских регионов. Особый статус безопасности коснулся Тульской, Брянской, Ярославской, Орловской, Оренбургской, Самарской и Ростовской областей. Также тревожные сигналы прозвучали в Севастополе, Ставропольском крае, Мордовии, Чувашии и Татарстане. Главы субъектов и представители местных администраций оперативно проинформировали население о необходимости соблюдать меры предосторожности. В частности, руководитель Чебоксар Станислав Трофимов призвал горожан сохранять выдержку и держаться подальше от оконных проемов и балконов.

Последствия налета БПЛА в Волгоградской области

Помимо ракетной угрозы, южные регионы столкнулись с атакой дронов. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что силы противовоздушной обороны отражали массированный удар беспилотных аппаратов, целью которых были гражданские и энергетические объекты. В результате инцидента в Суровикинском районе зафиксированы повреждения 5 частных домов.

Ситуация в областном центре и транспортные ограничения

В самом Волгограде обломки упали в Красноармейском районе на улицах Столетова и Фадеева. Согласно официальным данным, жертв и возгораний не выявлено. Из-за сложной оперативной обстановки Росавиация временно ограничивала работу волгоградского аэропорта на прием и отправку рейсов. К утру 10 апреля экстренные службы приступили к ликвидации последствий и уточнению масштаба нанесенного ущерба, а режим ракетной опасности был отменен.