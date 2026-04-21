Атака БПЛА ВСУ на регионы России 21 апреля: последние новости, сколько дронов было сбито и где

Силы ПВО отразили масштабный налет украинских БПЛА на восемь областей России и акваторию Черного моря. В Саратове вводились временные ограничения на работу аэропорта.

Итоги работы ПВО в ночное время

Министерство обороны РФ отчиталось о пресечении масштабной попытки атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 20:00 20 апреля до 07:00 21 апреля. По официальным данным, дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 97 беспилотников. География инцидентов охватила Астраханскую, Белгородскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую, Самарскую и Саратовскую области, а также акваторию Черного моря.

Ситуация в Саратовской области

В Саратовской области угроза атаки БПЛА была официально объявлена в 01:56. Губернатор Роман Бусаргин сообщил о приведении всех экстренных служб в состояние полной готовности. Местные жители отмечали работу систем оповещения и характерные звуки работы ПВО.

Транспортные ограничения: Росавиация вводила временный режим «Ковер» в международном аэропорту «Гагарин».

Тайминг: Ограничения на прием и вылет судов действовали с 00:41 до 05:37. По предварительной информации, задержек регулярных рейсов удалось избежать.

Режим опасности в Волгограде

Волгоградская область также провела ночь в режиме повышенной готовности. Первые предупреждения от МЧС начали поступать жителям около 22:00 20 апреля. Граждан призывали соблюдать меры предосторожности: не подходить к окнам и минимизировать нахождение на открытых пространствах. Режим беспилотной опасности был официально отменен около 06:00 21 апреля. Информации о разрушениях или пострадавших в данном регионе на текущий момент не поступало.