Прощальный уикенд: синоптик назвала дату начала прохлады в Московском регионе

Москва готовится проводить лето-2026 ярким, но уже прощальным аккордом: грядущие выходные станут последними по-настоящему жаркими днями в этом сезоне. Такой прогноз « Вечерней Москве » дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, и звучит он как приглашение успеть насладиться солнцем, пока оно окончательно не уступило место осенней прохладе.

По ее словам, в субботу, 8 августа, погода будет капризничать: регион окажется на острие атмосферного фронта, который разделяет уходящий на Среднюю Волгу антициклон и новый, только зарождающийся над Прибалтикой. Ночь обещает быть теплой, около 17–19 градусов, с редкими прояснениями и легким дождиком. А вот днем осадки усилятся до умеренных, воздух прогреется до 24–26 градусов, и при западном ветре до 8 метров в секунду это будет тот самый классический летний ливень, после которого пахнет мокрым асфальтом.

Синоптик отметила, что в воскресенье, 9 августа, погода наконец возьмет паузу: антициклон возьмет бразды правления в свои руки, осадки прекратятся, и москвичей ждет переменная облачность при довольно комфортных 22–27 градусах днем. Ночные температуры, правда, остынут до 13–18, но это приятная прохлада для крепкого сна перед рабочей неделей. Ветер сменится на северный, слабый до семи метров в секунду, а атмосферное давление поднимется до 750 миллиметров. Понедельник, по словам синоптика, будет точной копией воскресенья — отличный шанс взять отгул и продлить летнее настроение.

Однако расслабляться не стоит: Позднякова предупреждает, что после этой «золотой тройки» жара уйдет безвозвратно. Температурный режим вернется в климатическое русло, и во второй половине августа уже не стоит ждать знойных пиков. Это не резкое похолодание, а мягкий, постепенный переход к осени, когда солнце еще греет, но уже не печет. Так что любителям пляжей и шашлыков самое время выдохнуть последний жаркий воздух и запомнить это лето именно таким — теплым, немного дождливым, но щедрым на теплые вечера.

Ранее также синоптик Шувалов рассказал, когда в Москву придет долгожданная прохлада.