Атака БПЛА ВСУ на регионы России 6 апреля: последние новости, сколько дронов уничтожено

В ночь на 6 апреля ряд российских регионов подвергся атаке беспилотников, есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры.

Какие регионы подверглись атаке ночью 6 апреля

В ночь на 6 апреля несколько российских территорий оказались под ударом беспилотных летательных аппаратов. В Новороссийске обломки дронов упали на территории двух промышленных объектов. На одном из предприятий произошло возгорание, которое удалось быстро ликвидировать, при этом пострадавших в этих случаях не зафиксировано.

Одновременно стало известно, что фрагменты беспилотника повредили многоквартирный дом в Южном районе города. Для жителей был организован пункт временного размещения на базе школы. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.

По данным региональных властей, в результате атаки травмы получили восемь человек, среди которых двое детей. Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 148 беспилотников самолетного типа над различными регионами страны.

Ситуация в других регионах и предыдущие атаки

Накануне, в ночь на 5 апреля, режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотников вводился сразу в нескольких субъектах страны. В частности, меры безопасности усилили в Ярославской, Костромской и Тульской областях, а также в Республике Татарстан.

В Самарской области был объявлен режим «Ковер», предусматривающий полное закрытие воздушного пространства. Аналогичные ограничения затронули и петербургский аэропорт Пулково, где временно приостанавливали прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности.

Также поступала информация о серии взрывов в Нижегородской области, пишет News.ru. Очевидцы сообщали о многочисленных вспышках в небе и звуках, характерных для работы систем ПВО. По их словам, атака продолжалась более двух часов, сопровождаясь перебоями с электроснабжением в отдельных районах. Официального подтверждения этих данных на момент публикации не поступало.