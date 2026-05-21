Атака БПЛА ВСУ на российские регионы 21 мая: последние новости, сколько дронов сбито и где

Масштабный налет дронов на российские территории

В течение 11 часов российские подразделения противовоздушной обороны отражали массированную атаку с воздуха. По информации оборонного ведомства страны, в промежуток времени с 20:00 20 мая до 07:00 21 мая дежурными расчетами ПВО был перехвачен и ликвидирован 121 украинский беспилотный летательный аппарат, пишет ТАСС. Все задействованные в налете воздушные суда относились к устройствам самолетного типа.

География инцидента оказалась крайне обширной и затронула сразу 9 регионов. В официальном заявлении министерства обороны отмечается, что уничтожение целей происходило в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями. Кроме того, вражеские летательные аппараты были своевременно нейтрализованы в воздушном пространстве Калмыкии, Республики Крым, а также над акваторией Каспийского моря.

Трагические последствия воздушной атаки в Сызрани

Особо тяжелая обстановка в ходе ночных и утренних событий сложилась в Самарской области. Под удар беспилотных комплексов попал город Сызрань. Руководитель региона Вячеслав Федорищев в своем официальном канале сообщил, что в результате данных действий два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, пишет ТАСС.

Помимо погибших граждан, среди местного населения также зафиксированы пострадавшие, получившие ранения различной степени тяжести. Глава Самарской области выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибших жителей и заверил, что региональные власти оперативно оказывают всю необходимую медицинскую и социальную поддержку гражданам, пострадавшим в ходе этого нападения.