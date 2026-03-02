Мэр Новороссийска сообщил о временной остановке общественного транспорта из-за угрозы беспилотников. Движение возобновлено после отбоя сигнала, ведутся работы по ликвидации последствий атаки, пишет РБК .

Сегодня утром в Новороссийске была временно остановлена работа городского общественного транспорта. Причиной стала повышенная опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава города Андрей Кравченко проинформировал жителей, что автобусы и троллейбусы возобновят рейсы сразу после нормализации обстановки, и пообещал предоставить дополнительную информацию о начале движения.

В восточной части города, в микрорайоне Шесхарис, также было перекрыто автомобильное движение в направлении села Кабардинка. Примерно в 7:14 утра градоначальник объявил о снятии ограничений: общественный транспорт вернулся к работе, а дорога на Кабардинку вновь открыта.

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать воздушные атаки. Андрей Кравченко отметил, что все экстренные и коммунальные службы функционируют в режиме повышенной готовности. Минувшей ночью в городе звучала сирена, предупреждающая об атаке безэкипажных катеров вдоль береговой линии.

В результате налета беспилотников зафиксированы повреждения жилого фонда. Первоначально сообщалось о четырех пострадавших многоквартирных домах. Позже мэр уточнил, что количество поврежденных зданий увеличилось еще на семь: среди них пять частных домовладений и две многоэтажки. Для жителей, чьи дома пострадали, в двух городских школах организованы пункты временного размещения.