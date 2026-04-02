Атака на ВСУ на российский регион: пострадали 12 человек, среди них ребенок

В Белгородской области в результате атак пострадали 12 человек, включая ребенка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, основной удар пришелся на Шебекино. При первой атаке ранения получили четыре человека — у них зафиксированы минно-взрывные травмы и осколочные повреждения. Позже беспилотник ударил по коммерческому объекту, где пострадали еще семь человек.

У части пострадавших диагностированы осколочные ранения, у других — баротравмы. Среди раненых есть 11-летняя девочка. Кроме того, один человек получил травмы в селе Головчино.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь.

