Атака украинских БПЛА 4 апреля 2026: что известно о пострадавших и разрушениях

В ночь на 4 апреля российские средства ПВО нейтрализовали 85 украинских дронов в десяти регионах и над Черным морем; в Тольятти зафиксировано ранение мирного жителя.

В течение ночи на 4 апреля подразделения противовоздушной обороны России успешно отразили масштабную атаку, уничтожив 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Согласно официальному заявлению Министерства обороны РФ, перехваты целей осуществлялись над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тульской областей. Кроме того, активность противника была пресечена в воздушном пространстве Крыма и над акваторией Черного моря.

Одной из целей ВСУ стал город Тольятти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате инцидента пострадал сотрудник местного промышленного предприятия, получивший осколочное ранение. Глава региона уточнил, что мужчину оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему всю требуемую помощь.