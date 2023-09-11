Атака украинских дронов по Энергодару обошлась без пострадавших

В результате атаки украинских дронов по жилым домам и паспортному столу в Энергодаре пострадавших не обнаружили. Подробности сообщает РИА Новости .

По данным местных властей, взрывы произошло в 18.00: дроны-камикадзе нанесли три удара по городу. В результате этого два беспилотника атаковали жилой четырнадцатиэтажный дом на пересечении улицы Курчатова и проспекта Строителей и девятиэтажный дом No22 на проспекте Строителей, а третий попал по паспортному столу. Также сообщается, что еще несколько беспилотников сбили в воздухе.

Сейчас на местах происшествий работают сотрудники МЧС, информация о разрушениях на земле еще уточняется, но, по предварительным данным, во время атаки украинских беспилотников удалось обойтись без пострадавших.