Атака врага на Севастополь: ракетный удар, предположительно, пришелся в судоремонтный завод

Очевидцы в соцсетях сообщают подробности происходящего в районе Килен-балки, куда пришлась ночная ракетная атака ВСУ.

По предварительной информации там сейчас пожар на 13-м судоремонтном заводе. По словам очевидцев, возгорание произошло из-за ракетной атаки украинских боевиков. Перед этим в городе работала система ПВО, отражая атаку противника.

Атаку на Севастополь со стороны Украины ранее подтвердил губернатор Михаил Развожаев. Данных о погибших и пострадавших в ходе атаки ВСУ не зафиксировано, уточнил он.