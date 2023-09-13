Атака врага на Севастополь: ракетный удар, предположительно, пришелся в судоремонтный завод
Фото: [Евгений Черненко / Подмосковье Сегодня]
Очевидцы в соцсетях сообщают подробности происходящего в районе Килен-балки, куда пришлась ночная ракетная атака ВСУ.
По предварительной информации там сейчас пожар на 13-м судоремонтном заводе. По словам очевидцев, возгорание произошло из-за ракетной атаки украинских боевиков. Перед этим в городе работала система ПВО, отражая атаку противника.
Атаку на Севастополь со стороны Украины ранее подтвердил губернатор Михаил Развожаев. Данных о погибших и пострадавших в ходе атаки ВСУ не зафиксировано, уточнил он.