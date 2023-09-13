Губернатор Развожаев: Севастополь подвергся ракетной атаке ВСУ

Жители Севастополя сообщают в местных пабликах о как минимум о двух мощных взрывах в городе в районе Килен-балки.

Отмечается, что в настоящее время из-за ракетной атаки происходит пожар на 13 судоремонтном заводе. На месте работают все городские экстренные службы. Атаку на Севастополь со стороны Украины подтвердил губернатор Михаил Развожаев.

«Севастополь подвергся ракетной атаке, после которой в районе Килен-балки произошел пожар. Ему присвоен четвёртый класс. В городе также работало ПВО», - написал Развожаев в соцсетях.

Данных о погибших и пострадавших в ходе атаки ВСУ нет.

Ранее сообщалось, что было перекрыто движение по Крымскому мосту в сторону Керчи и в направлении Краснодарского края. Водителей попросили сохранять спокойствие следовать указаниям оперативных служб.