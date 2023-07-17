АТОР: Крым примет миллионы туристов в условиях СВО

Ассоциации туроператоров России уверена, что в 2023 году Крым примет больше четырех миллионов туристов в условиях спецоперации. Подробности рассказало РИА Новости .

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин подчеркнул, что полуостров остается приоритетным туристическим направлением и суммарно в 2023 году примет 4-4,5 миллиона туристов. Сейчас в Крыму идет самый разгар туристического сезона, и происшествия последних дней не повлияли на поток отдыхающих. При этом Ромашкин отметил, что потеря туристов – это грустно, но, если удастся найти понятный способ безопасной доставки отдыхающих на полуостров, то люди все равно приедут.

По мнению представителя ассоциации, в Крым едут те, кто действительно любит это место, они понимают ситуацию, в которой отказался Крым, но считают происходящее не помехой для отдыха.