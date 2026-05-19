АТОР назвала 33 две страны с прямыми авиарейсами из России летом 2026 года

АТОР перечислила доступные для россиян направления прямой авиасвязи летом 2026 года. В предстоящем летнем сезоне список зарубежных государств с беспересадочными рейсами сократится на четверть, а из расписания временно исчезнут популярные курортные страны. Об этом сообщает АТОР.

Сокращение доступных авиамаршрутов

В летнем расписании 2026 года количество зарубежных стран, куда граждане России смогут долететь прямыми авиарейсами без пересадок, составит от 31 до 32 направлений. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) зафиксировали, что этот показатель окажется на 25% скромнее по сравнению со списками зимней навигации. Окончательное число доступных государств будет напрямую зависеть от успешного возобновления прямого воздушного сообщения с Саудовской Аравией.

Полный список государств с беспересадочными рейсами

При условии сохранения перелетов в Саудовскую Аравию, перечень открытых для прямых рейсов регионов будет включать в себя Абхазию, Азербайджан, Армению, Афганистан и Беларусь. Также в этот список входят Вьетнам, Гонконг (КНР), Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания и Иран. Кроме того, перелеты сохранятся в Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Кыргызстан, Мальдивы, Марокко, Монголию, ОАЭ и Оман. Замыкают перечень доступных авианаправлений Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан и Эфиопия.

Причины отмены перелетов по ряду направлений

В актуальном летнем графике полетов полностью отсутствуют прямые рейсы на Кубу и в Венесуэлу, что обусловлено затянувшимся топливным и сложным геополитическим кризисом. Из-за эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке российские туристы также лишились возможности летать без пересадок в Бахрейн и Кувейт. Что касается востребованных туров на Сейшельские острова, то в летние месяцы полеты туда осуществляться не будут, однако туроператоры прогнозируют их обязательное возвращение в полетную программу уже осенью.