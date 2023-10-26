Аттракцион невиданной щедрости: чешский миллиардер сбросил с вертолета $1 млн

В Чехии местный миллионер Камил Бартошек сначала пообещал миллион в американской валюте первому разгадавшему зашифрованный в его авторском фильме код, однако такого умника так и не нашлось.

После такой незадачи Бартошек не стал унывать и решил попросту раскидать миллион на всех. Для этого миллиардер поднялся в воздух на собственном вертолете и сбросил на головы многочисленных зевак кипу наличности. Аттракцион невиданной щедрости состоялся на поле близ чешского города Лиса-над-Лабем.

Зарегистрировавшиеся заранее на сайте Бартошека пользователи сети получили от бизнесмена электронные письма, в которых он сообщил зашифровано место, куда отправится на вертолете с деньгами. В назначенное время на месте толпились более четырех тысяч человек.

В течение нескольких минут вся наличность была распихана по карманам. Были и такие, кто принесли с собой небольшие чемоданы, однако они так и не пригодились.