Аукцион и торги по продаже недвижимого имущества 28 декабря

Организатор торгов по ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 16.12.2024 г. в 20:00 по 26.12.2024 г. до 14:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.