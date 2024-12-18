Аукцион и торги по продаже недвижимого имущества 28 декабря
Организатор торгов по ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 16.12.2024 г. в 20:00 по 26.12.2024 г. до 14:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация, примеры документов и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru
Извещение № 1 (повторные) торги состоятся 28.12.2024 г. в 12:00
1. Кв-ра общ.пл. 43,1 кв.м., по адресу: МО, г. Красноармейск, ул. Строителей, д. 1 кв. 53, КН 50:65:0000000:525 Н/ц 2876700,56 р. Соб.: Собко Е.Д, Титова Т.В., Махова Д.Д. П.366-ЦОТ
2. Зем.уч. общ.пл. 687 кв.м. по адресу: Пушкинский рн., д. Луговая, КН 50:13:0010239:865; жилой дом общ.пл. 96,9, кв.м. по адр.: Пушкинский рн., д. Луговая, территория КП Мураново, д. 39, КН 50:13:0010239:411 Н/ц 3307798,8 р. Соб.: Назаров М.И. П.368-ЦОТ
ЭТП: http://toktrade.ru
Извещение № 2 (первичные) торги состоятся 28.12.2024 г. в 12:00
1. Кв-ра общ.пл. 36,3 кв.м., расп. по адресу: МО, Ленинский рн., с.п. Булатниковское, д. Лопатино, Солнечный б-р, д. 6, кв. 86 Н/ц 4648000 р. Соб.: Митькин В.А. П.379-ЦОТ
ЭТП: http://toktrade.ru