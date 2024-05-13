Аукцион на продажу арестованного имущества должников в Московской области: информация о проведении торгов

ТУ Росимущества в Московской области), в лице ООО «Гарант» (далее — Организатор торгов) информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 14.05.2024 г. до 16:00 28.05.2024 г. Определение участников 30.05.2024 г.

Торги состоятся 31.05.2024 (10ч.00мин время. МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ): Первые торги (заложенное недвижимое имущество):

1. (Должник Караева М.К.) Земел. уч., площ. 1000 +/-22 кв. м., КН: 50:30:0050202:655; Жилой дом, площ. 67 кв. м., КН: 50:30:0050202:745, по адресу: Московская область, Егорьевский район, д. Семеновская д. б/н. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег. лицах ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2264400,00 руб. З-к: 22644,00 руб. Поручение № 72-Г (снижение)

2. (Должник Карпов Ю.И.) Квартира, площ. 36,1 кв. м., КН: 50:55:0010275:315, по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Садовая д. 5, корп.1, кв. 234. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их).

Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 4379200,00 руб. З-к: 43792,00 руб. Поручение № 26-Г (снижение).

3. (Должник Гречишникова С. Ю.) Жил. пом. (квартира), общ. пл. 60,9 кв. м., к/н 50:42:0010205:1286, по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Парковая д. 38, пом. 169. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 4 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 8360000,00 руб. З-к: 83600,00 руб. Поручение № 86-Г.

4. (Должник Наумик Р.О.) ½ доли в праве на гараж. бокс № 1010 с подвалом, пл. 38,2 кв. м., к/н 50:59:0010304:1230; ½ доля в праве на з/у, пл. 20 кв. м., к/н 50:59:0010304:217, под гараж. боксом, по адресу: Московская область, г. Протвино, р-н Гаражного пр-а, ПГСК «Юбилейный 3», бокс 1010. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Нач. цена: 108619,00 руб. З-к: 1086,19 руб. Поручение № 57-Г.Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на электронной торговой площадке «Российский Аукционный Дом» (далее — ЭТП) по адресу https://lot-online.ru/Прием заявок и проведение аукциона осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше.

Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени.Заявки подаются через электронную площадку «РАД» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и «РАД».

Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Дополнительную информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.