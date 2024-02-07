Аукцион недвижимости ООО «ГКБ»: сделайте ставку на перспективные инвестиционные возможности

Организатор торгов (Продавец) — ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: https://auction.msk.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 07.02.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 19.02.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 21.02.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 33,7 кв. м., к/н: 50:04:0150304:702, адрес: МО, р-н. Дмитровский, д. Капорки, д. 72, кв. 12. П.18-ГКБ от 26.01.24. Собств.: Алиева Л. В. Взыск: АО «Ипотечный Агент Элбинг Столица». Цена: 2 100 000,00р.

2.Кв-ра, общ. пл. 61,6 кв. м., к/н: 50:11:0020408:10601, адрес: МО, г. о. Красногорск, д. Путилково, Спасо-Тушинский б-р, д. 3, кв. 318. П.27-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Амирова С. А. Взыск: АО «Банк БЖФ». Цена: 8 288 000,00р.

3.Кв-ра, общ. пл. 33,8 кв. м., к/н: 50:03:0010223:1273, адрес: МО, г. Клин, ул. Клинская, д. 50, корп.1, кв. 20. П.43-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Меркулова О. В. Взыск: ПАО «Совкомбанк». Цена: 1 178 400,00р.

4.Кв-ра, общ. пл. 58,3 кв. м., к/н: 50:09:0000000:100300, адрес: МО, р-н Клинский, п. Шевляково, д. 10, кв. 13. П.44-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Кузьмина С. Г. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 2 425 600,00р.

5.Кв-ра, общ. пл. 66,5 кв. м., к/н: 50:53:0010107:786, адрес: МО, Люберецкий р-н, г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 10, кв. 7. П.30-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Пономарева Ю. А. Взыск: ПАО «Росбанк». Цена: 5 288 559,20р.

6.Кв-ра, общ. пл. 30 кв. м., к/н: 50:53:0010105:2143, адрес: МО, Люберецкий р-н, г. Лыткарино, квартал 7, д. 13, кв. 70. П.33-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Сумник Д. П. Взыск: АО «Тинькофф Банк». Цена: 3 114 144,00р.

7.Кв-ра, общ. пл. 30,3 кв. м., к/н: 50:22:0050203:4143, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Силикат, д. 23, кв. 72. П.35-ГКБ 30.01.24. Собств.: Соловьева Ю. В. Взыск: АО «Тинькофф Банк». Цена: 4 204 524,80р.

8.Кв-ра, общ. пл. 30,6 кв. м., к/н: 50:16:0000000:66458, адрес: МО, Ногинский р-н, д. Щемилово, ул. Орлова, д. 4, кв. 190. П.7-ГКБ от 26.01.24. Собств.: Мелихова М. В. Взыск: БАНК ВТБ. Цена: 3 112 000,00р.

9.Кв-ра, общ. пл. 53,2 кв. м., к/н: 50:16:0302004:3198, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Ремесленная, д. 2, кв. 39. П.19-ГКБ от 26.01.24. Собств.: Бубнова Н. М. Взыск: ПАО АКБ «Абсолют Банк». Цена: 2 611 504,80р.

10. Кв-ра, общ. пл. 64,6 кв. м., к/н: 50:17:0000000:51933, адрес: МО, Павлово-Посадский р-н, г. Электрогорск, ул. Ухтомского, д. 9, кв. 89. П.34-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Рубанов И. М. Взыск: ГК АСВ КУ Банк «ИнвестТрансБанк». Цена: 2 941 650,00р.

11. Кв-ра, общ. пл. 31,1 кв. м., к/н: 50:55:0030906:291, адрес: МО, г. Подольск, ул. Народная, д. 22, кв. 32. П.28-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Акиньшин С. А. Взыск: ПАО «Совкомбанк». Цена: 1 589 900,00р.

12. Кв-ра, общ. пл. 51 кв. м., к/н: 50:55:0030315:141, адрес: МО, г Подольск, ул. Красная, д. 22, кв. 7. П.32-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Федорцов М. М. Взыск: ПАО «Совкомбанк». Цена: 1 711 400,00р.

13. Кв-ра, общ. пл. 44,5 кв. м., к/н: 50:56:0010201:315, адрес: МО, Подольский р-н, г. Климовск, ул. Садовая, д. 30, кв. 50. П.36-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Зайцева Л. А. Взыск: ПАО «Совкомбанк». Цена: 4 140 000,00р.

14. Кв-ра, общ. пл. 47,8 кв. м., к/н: 50:55:0000000:27431, адрес: МО, г. Подольск, ул. Филиппова, д. 6а, кв. 143. П.37-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Лемех Ю.Н., Лобанова О. В. Взыск: ПАО «БалтИнвестБанк». Цена: 3 613 000,00р.

15. Кв-ра, общ. пл. 80 кв. м., к/н: 50:23:0000000:75056, адрес: МО, Раменский р-н, пос. Родники, ул. Б-Учительская, д. 4, кв. 48. П.40-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Залуский А. Н. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 6 546 400,00р.

16. Кв-ра, общ. пл. 66,7 кв. м., к/н: 50:14:0000000:88237, адрес: МО, г. Лосино-Петровский, ул. Победы, д. 50, кв. 2. П.38-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Чернышев Д. С., Чернышева А. Ю. Взыск: ПАО «Сбербанк России». Цена: 3 120 300,00р.

17. Кв-ра, общ. пл. 57,7 кв. м., к/н: 50:14:0000000:137799, адрес: МО, г. Щелково-3, ул. Жуковского, д. 7, кв. 93. П.39-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Зиннурова В.А., Черногородова М. А. Взыск: АО «Банк БЖФ». Цена: 4 032 000,00р.

Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во должника ООО «Призма». Взыск.: Сечина М.В., Атакуев Х. М. Поручение 13-ГКБ от 26.01.24 г. Первич. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1.Зем.уч. № 22, общ. пл. 725 кв. м., к/н: 50:20:0070512:390, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, ГП-2. Цена: 5 503 200,00р.

2.Зем.уч. № 28, общ. пл. 1468 кв. м., к/н: 50:20:0070512:408, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, ГП-2. Цена: 11 142 400,00р.

3.Зем.уч. № 23, общ. пл. 724 кв. м., к/н: 50:20:0070512:407, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, ГП-2. Цена: 5 495 200,00р.

4.Зем.уч. № 19, общ. пл. 1186 кв. м., к/н: 50:20:0070512:393, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, ГП-2. Цена: 9 002 400,00р.

5.Зем.уч. № 21, общ. пл. 725 кв. м., к/н: 50:20:0070512:410, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, ГП-2. Цена: 5 503 200,00р.

6.Зем.уч. № 8, общ. пл. 737 кв. м., к/н: 50:20:0070512:402, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, ГП-2. Цена: 5 594 400,00р.

7.Зем.уч. № 7, общ. пл. 741 кв. м., к/н: 50:20:0070512:396, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, ГП-2. Цена: 5 624 800,00р.

8.Зем.уч. № 18, общ. пл. 1075 кв. м., к/н: 50:20:0070512:398, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, ГП-2. Цена: 8 160 000,00р.

9.Зем.уч. № 17, общ. пл. 1200 кв. м., к/н: 50:20:0070512:392, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, ГП-2. Цена: 9 108 800,00р.

10.Зем.уч. № 16, общ. пл. 1103 кв. м., к/н: 50:20:0070512:391, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, ГП-2. Цена: 8 372 000,00р.

11.Зем.уч. № 15, общ. пл. 1099 кв. м., к/н: 50:20:0070512:399, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, ГП-2. Цена: 8 341 600,00р.

12.Зем.уч. № 14, общ. пл. 1138 кв. м., к/н: 50:20:0070512:403, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, ГП-2. Цена: 8 637 600,00р.

13.Зем.уч. № 13, общ. пл. 1144 кв. м., к/н: 50:20:0070512:395, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, ГП-2. Цена: 8 683 200,00р.

14.Зем.уч. № 11, общ. пл. 1215 кв. м., к/н: 50:20:0070512:405, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, ГП-2. Цена: 9 222 400,00р.

15.Зем.уч. № 10, общ. пл. 1177 кв. м., к/н: 50:20:0070512:404, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, ГП-2. Цена: 8 933 600,00Р.

16.Зем.уч. № 12, общ. пл. 1202 кв. м., к/н: 50:20:0070512:400, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, ГП-2. Цена: 9 124 000,00р.

Место приема заявок: ЭТП «РТС- Тендер»: https://www.rts-tender.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 07.02.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 19.02.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 21.02.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 97,6 кв. м., к/н: 50:16:0302007:7211, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Юбилейная, д. 16А, кв. 101. П.6-ГКБ от 26.01.24. Собств.: Якунин В. А. Взыск: АО «АТБ Банк». Цена: 9 119 000,00р.

2.Право треб. по Договору уступки прав №РА-5/63 на квартиру-студию, общ. пл. 26,2 кв. м., адрес: МО, г. Ногинск, ул. Поселковая, д. 5, стр. № кв. 63. П.31-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Баранкин В. В. Взыск: ПАО «ТрансКапиталБанк». Цена: 80 000,00р.

3.Зем. уч., общ. пл. 510кв.м., к/н: 50:23:0050124:1971, адрес: МО, р-н Раменский, сп. Ганусовское, п. Рылеево, уч. № 96. П.5-ГКБ от 26.01.24. Собств.: Семенов А. А. Взыск: Новицкий С. И. Цена: 506 900,00р.

4.Кв-ра, общ. пл. 38 кв. м., к/н: 50:14:0000000:113100, адрес: МО, г. Щелково, мкр. Богородский, д. 5, кв. 256. П.14-ГКБ от 26.01.24. Собств.: Арамян Р. В. Взыск: ПАО Сбербанк России». Цена: 3 643 200,00р.

5.Кв-ра, общ. пл. 53 кв. м., к/н: 50:20:0040636:8362, адрес: МО, Одинцовский р-н, пос. Горки-2, д. 1, кв. 11. П.8-ГКБ от 26.01.24. Собств.: Лукьянов Н. С. Взыск: ПАО «Норвик Банк». Цена: 9 460 000,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.rts-tender.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011-87-77.