Аукцион о продаже недвижимости: информация от ООО «ТоргТрейд»

ООО «ТоргТрейд» (115088, город Москва, ул 1-Я Машиностроения, д. 10, помещ. 18/2), ИНН 9709082384), ГК № 100095304123100027 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://auction.msk.ru в сети Интернет, прием заявок с 21.03.2024 в 20:00 по 02.04.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 04.04.2024 в 12:00

1.Зем.уч., расп. по адресу: МО, Дмитровский рн., д. Рыбаки, общ. пл. 64 кв. м. КН 50:04:0110501:1354; Жилой дом, расп. по адресу: МО, Дмитровский рн., д. Рыбаки, общ. пл. 117 кв. м. КН 50:04:0110501:1367 Н/ц 4794090р. Собственник: Елизаров Н.Н. П.120-ТТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru

Извещение № 2 (первичные) торги состоятся 04.04.2024 в 12:00

1.Жилое пом., расположенное по адресу: МО, г. Ногинск, ул. Ремесленная, д. 7, кв. 59, общ. пл. 55,3 кв. м., КН 50:16:0302004:4878 Н/ц 2878100р. Собственник: Басханова И.А. П.23-ТТ

2.Зем.уч. общ. пл. 66000,0 кв. м. расп. по адресу: МО, Серпуховский рн., в рн.е д. Рыблово к/н 50:32:0030225:64 Н/ц 7990000р. Собственник: Солохин М.С. П.55-ТТ

3.Кв-ра общ. пл. 67,8 кв. м. расп. по адресу: МО, г. Ивантеевка, ул. Заводская, д. 12, кв. 35 к/н 50:43:0040302:307 Н/ц 5573960р. Собственник: Коцаренко Н.А. П.57-ТТ

4.Кв-ра, расп. по адресу: МО, г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 10, кв. 10, общ. пл. 37,9кв.м., КН 50:52:0010210:483 Н/ц 3348066,36р. Собственник: Камбулина И.Ю. П.69-ТТ

5.Кв-ра расп. по адресу: МО, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7В, кв 965, общ. пл. 81,5кв.м., КН 50:22:0010109:38588 Н/ц 8392560р. Собственник: Трощевский К.О. П.71-ТТ

6.Квартра расп. по адресу: МО. г. Лыткарино, ул. микр.4а, д. 1, кв 246, общ. пл. 53,3кв.м., КН 50:53:0000000:7068 Н/ц 5270529,72р. Собственник: Ардасенова Д. К. П.72-ТТ

7.Кв-ра общ. пл. 35,4 кв. м. расп.: МО, г Химки, пр-кт Юбилейный, д 8, кв 7. к/н 50:10:0010101:5950 Н/ц 5270000р. Собственник: Барсуков А.Ю. П.92-ТТ

8.Кв-ра общ. пл. 36 кв. м. расп. по адресу: МО, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Пушкина, д. 8, кв. 133, к/н 50:13:0060146:3992 Н/ц 2695520р. Собственник: Ягмурова Д. П. П.103-ТТ

9.Кв-ра общ. пл. 73,8 кв. м., расп. по адресу: МО, Щелковский р-н, г. Щелково-3, ул. Бахчиванджи, д. 10, кв. 69, к/н 50:14:0000000:97619 Н/ц 6056080р. Собственник: Колесник Н.В. П.106-ТТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru