Аукцион по Продаже Арестованного Имущества в Московской Области: ООО «ЗЕВС»

ООО «ЗЕВС», Гос. контракта № 100095304123100037от 05.12.2023 от им. ТУ Росим. в Московской обл. сообщает о проведении торгов по продаже арест. имущ.

Лот № 1.(повт) Кв. пл. 40,9 кв. м, к/н: 50:20:0010203:1184 (залог), д-к Арустамян Р.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 4-З от 29.02.24). МО, г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, к.1, кв. 52. Мин. нач. цена 3 416 320 руб. Сум. зад. 170 816 руб.

Лот № 2.(повт) кв. пл. 29,3 кв. м, к/н: 50:05:0040303:571, (залог), д-к Мамедова К.А. гызы (Пор. ТУ Росим. в МО № 5-З от 29.02.24). МО, г. Сергиев-Посад, ул. Московская, д. 20, кв. 7. Мин. нач. цена 1 795 200 руб. Сум. зад. 89 760 руб.

Лот № 3.(повт) кв. пл. 74.9 кв. м, к/н: 50:05:0070504:2512, (залог), д-к Савиновская И.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 3-З от 29.02.24). МО, г. Сергиев-Посад, ш. Московское, д. 7, к. 2, кв. 1А. Мин. нач. цена 4 738 920 руб. Сум. зад. 236 946 руб.

Лот № 4.(повт) зем. уч. пл. 1 000 +/- 22 кв. м, к/н: 50:04:0120109:81, (залог), д-к Королевская А.И. (Пор. ТУ Росим. в МО № 8-З от 29.02.24). МО, Дмитровский р-н, с/т Андрейково, уч. 50. Мин. нач. цена 537 200 руб. Сум. зад. 26 860 руб.

Лот № 5.(повт) зем. уч. пл. 1 289 +/- 13 кв. м, к/н 50:21:0060311:1818 (залог), д-к Ерыкин В.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 11-З от 29.02.24). МО, Ленинский р-н, д. Большое Саврасово. Мин. нач. цена 2 985 880 руб. Сум. зад. 447 882 руб.

Лот № 6.Кв. пл. 60.6 кв. м, к/н 50:50:0020601:1830 (залог), д-к Сорокина Т.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 24-З от 01.04.24). МО, г. Балашиха, ул. Струве, д. 7к1, кв. 267. Мин. нач. цена 8 532 800 руб. Сум. зад. 426 640 руб.

Лот № 7.Кв. пл. 38 кв. м, к/н 50:15:0000000:51587 (залог), д-к Шарипова Е.Г. (Пор. ТУ Росим. в МО № 25-З от 01.04.24). МО, г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 34, кв. 64. Мин. нач. цена 5 341 600 руб. Сум. зад. 267 080 руб.

Лот № 8.кв. пл. 45.2 кв. м, к/н 50:15:0000000:67350 (залог), д-к Герасимов И.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 26-З от 01.04.24). МО, г. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д. 17, кв. 74. Мин. нач. цена 3 347 100 руб. Сум. зад. 167 355 руб.

Лот № 9.Комната пл. 12,3 кв. м, к/н 50:29:0000000:46965 (залог), д-к Сивик Н.Н. (Пор. ТУ Росим. в МО № 29-З от 01.04.24). МО, р. п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 8, кв. 139. Мин. нач. цена 469 600 руб. Сум. зад. 23 480 руб.

Лот № 10.Кв. пл. 67.2 кв. м, к/н 50:08:0010201:595 (залог), д-к Морозов Е.И. (Пор. ТУ Росим. в МО № 32-З от 01.04.24). МО, г. Истра, ул. 25 лет Октября, д. 9, кв. 2. Мин. нач. цена 7 200 000 руб. Сум. зад. 360 000 руб.

Лот № 11.Кв. пл. 62.1 кв. м, к/н 50:21:0060403:7113 (залог), д-к Никонова С. И. (Пор. ТУ Росим. в МО № 35-З от 01.04.24). МО, г. Видное, с. Молоково, б. Ново-Молоковский, д. 6, кв. 564. Мин. нач. цена 5 914 150 руб. Сум. зад. 295 707 руб.

Лот № 12.кв. пл. 45,4 кв. м, к/н 50:16:0402019:965 (залог), д-к Марян А.Л. (Пор. ТУ Росим. в МО № 39-З от 01.04.24). МО, г. Ногинск, ул. Московская 8, кв. 22. Мин. нач. цена 2 607 200 руб. Сум. зад. 130 360 руб.

Лот № 13.Зем. уч. пл. 813 кв. м, к/н 50:16:0604157:123 (залог), д-к Чаплыгин В.О. (Пор. ТУ Росим. в МО № 40-З от 01.04.24). МО, с. п. Аксено-Бутырское, массив 10. Мин. нач. цена 514 000 руб. Сум. зад. 25 700 руб.

Лот № 14.Кв. пл. 47.8 кв. м, к/н 50:09:0000000:101101 (залог), д-к Ведутенко Оксана (Пор. ТУ Росим. в МО № 50-З от 01.04.24). МО, Кутузовское с. п., поселок санатория Мцыри, д. 2, кв. 48. Мин. нач. цена 4 464 023,20 руб. Сум. зад. 223 200 руб.

Лот № 15. Зем. уч. пл. 795 +/- 20 кв. м, к/н 50:04:0101203:54 и ж. дом пл. 97.8 кв. м, к/н 50:04:0101401:574 (залог), д-к Хачатрян С. С. (Пор. ТУ Росим. в МО № 30-З от 02.04.24). МО, Дмитровский р-н, Внуковский с. о, д. Ярово, с/т «Надежда-2», уч. 6. Мин. нач. цена 4 214 400 руб. Сум. зад. 210 720 руб.

Лот № 16.Зем. уч. пл. 1 108 кв. м, к/н 50:03:0050380:1275 и зем. уч. пл. 1 108 кв. м, к/н 50:03:0050380:1276 (залог), д-к Администрация г. о. Клин (Пор. ТУ Росим. в МО № 31-З от 02.04.24). МО, Клинский р-н, примерно 700 м. от д. Николаевка по напр. на юго-восток. Мин. нач. цена 831 200 руб. Сум. зад. 41 560 руб.

Лот № 17.Ж. дом пл. 155 кв. м, к/н 50:04:0160417:431 и зем. уч. пл. 309 +/- 6 кв. м, к/н 50:04:0160417:456 (залог), д-к Марченкова С. И., Ступаченко С. Е. (Пор. ТУ Росим. в МО № 56-З от 04.04.24). МО, Дмитровский р-н, с/п Габовское, д. Рождествено. Мин. нач. цена 4 054 400 руб. Сум. зад. 202 720 руб.

Лот № 18.Кв. пл. 25.3 кв. м, к/н 50:20:0070514:228 (залог), д-к Сычева И.К. (Пор. ТУ Росим. в МО № 60-З от 04.04.24). МО, г. Голицыно, пр-кт Мира, д. 11, кв. 23. Мин. нач. цена 2 248 000 руб. Сум. зад. 112 400 руб.

Лот № 19.Кв. пл. 33.5 кв. м, к/н 50:33:0020244:171 (залог), д-к Шамшурина О.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 67-З от 04.04.24). МО, Ступинский р-н, п. Михнево, ул. Правды д. 4, кв. 2. Мин. нач. цена 1 458 400 руб. Сум. зад. 72 920 руб.

Место проведения аукциона — rts-tender.ru (РТС-Тендер)

Электронный адрес официального сайта торгов — www.torgi.gov.ru

Более подробную информацию — зевс-торги.рф, 8-989-526-93-43, arest@zevstorgi.ru

Прием заявок: с 16.04.24 до 26.04.24

Торги: 30.04.24 в 12:00 мск.