Аукцион: Торги, организуемые ООО «ГКБ» совместно с Федеральной службой судебных приставов по Московской области

Организатор торгов (Продавец) — ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 15.02.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 26.02.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 28.02.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залог. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 30,3 кв. м., к/н: 50:11:0020104:22419, адрес: МО, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Парковая, д. 5, кв. 22. П.52-ГКБ от 05.02.24. Собств.: Чучин А. Ф. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 600 112,60р.

2.Кв-ра, общ. пл. 68,7 кв. м., к/н: 50:26:0100205:1171, адрес: МО, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13, кв. 28. П.64-ГКБ от 05.02.24. Собств.: Бужор Ю. Н. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 4 547 660,00р.

3.Кв-ра, общ. пл. 43,9 кв. м., к/н: 50:47:0040603:164, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Степана Терентьева, д. 7, кв. 88. П.65-ГКБ от 05.02.24. Собств.: Аксенова С. М. Взыск: Шакиров А. С. Цена: 2 049 182,40р.

4.Кв-ра, общ. пл. 51,1 кв. м., к/н: 50:13:0060146:5222, адрес: МО, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Достоевского, д. 22, кв. 1. П.61-ГКБ от 05.02.24. Собств.: Кемалов Е. В. Взыск: ПАО АК БАРС Банк. Цена: 3 535 265,60р.

5.Кв-ра, общ. пл. 53,6 кв. м., к/н: 50:58:0080202:1266, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Захаркина, д. 11, кв. 69. П.59-ГКБ от 05.02.24. Собств.: Симаков Н. О. Взыск: ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 3 139 200,00р.

6.Кв-ра, общ. пл. 31,7 кв. м., к/н: 50:14:0000000:19166, адрес: МО, г Щелково, ул. Комарова, д. 4а, кв. 60. П.63-ГКБ от 05.02.24. Собств.: Кутепова О. А. Взыск: ПАО СОВКОМБАНК. Цена: 1 779 000,00р.

7.Кв-ра, общ. пл. 44,8 кв. м., к/н: 50:46:0030101:6006, адрес: МО, г Электросталь, ул. Тевосяна, д. 18А, кв. 42. П.58-ГКБ от 05.02.24. Собств.: Чиркина Я. А. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 1 710 000,00р.

Место приема заявок: ЭТП «РТС- Тендер»: https://www.rts-tender.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 15.02.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 26.02.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 28.02.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залог. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 33,1 кв. м., к/н: 50:13:0050418:1265, адрес: МО, г. Пушкино, ул. Просвещения, д. 13, корп.3, кв. 431. П.60-ГКБ от 05.02.24. Собств.: Малюта С. В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 4 200 000,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.rts-tender.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011-87-77.