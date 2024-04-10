Аукционные торги на недвижимость: ООО «ТоргТрейд»

ООО «ТоргТрейд» (115088, город Москва, ул 1-Я Машиностроения, д. 10, помещ. 18/2), ИНН 9709082384), ГК № 100095304123100027 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://auction.msk.ru в сети Интернет, прием заявок с 10.04.2024 в 20:00 по 22.04.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.

ООО «ТоргТрейд» (115088, город Москва, ул 1-Я Машиностроения, д. 10, помещ. 18/2), ИНН 9709082384), ГК № 100095304123100027 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http:// auction.msk.ru в сети Интернет, прием заявок с 10.04.2024 в 20:00 по 22.04.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 24.04.2024 в 12:00

1.ЗУ ИЖС., общ. пл. 1500кв.м., к/н 50:04:0070103:202, МО, Дмитровский рн., Белорастовский с. о., д. Никольское, расп. на зем. уч. жил. д. пл. 372,40 кв. м., к/н: 50:04:0000000:84399, МО, Дмитровский рн., Белорастовский с. о., д. Никольское, д. 140 Н/ц 21723473,88р. Соб.: Карабин А.В. П.144-тт

2.ЗУ пл.: 600 кв. м., МО, го Павловский Посад, д. Дальняя, снт «Спринт», № 11; к/н: 50:17:0010306:135; Зд. пл. 115кв.м.; МО, го Павловский Посад, д. Дальняя, снт Спринт, д. 11; к/н: 50:17:0010306:271 Н/ц 3446240р. Соб.: Иванов А.А. П.148-тт

3.Зем.уч. пл. 700 кв. м. МО, Чеховский рн., с. п. Баранцевское, ДНТ"Соколиная гора», участок 545, К/Н 50:31:0060102:648 Н/ц 739000р. Соб.: Домарева Н.Ф. П.154-тт

4.КВ: пл. 63,10 кв. м., МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Тимирязева, д. 120, кв. 33, КН 50:35:0000000:16677 Н/ц 3812800р. Соб.: Запахалова А.А. П.159-тт

5.КВ: пл. 59,3 кв. м., МО, г. Люберцы, ул. Весенняя, д. 6, кв. 508, КН 50:22:0010105:37305 Н/ц 8263000р. Соб.: Юзбашыеву Э. Р. оглы П.160-тт

6.Жил.д. пл. 116 кв. м. КН 50:33:0000000:73720, ЗУ пл. 1329 кв. м. КН 50:33:0020172:95, МО, Ступинский р-н, ЗАО «Татариново» Н/ц 5688002р. Соб.: Бочкарева Г.Г. П.166-тт

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru