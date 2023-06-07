Авария на Каховской ГЭС превратит южные поля в пустыню

Как считает украинское Минагропром, следующий год для сельскохозяйственной сферы жизни украинцев на юге может стать неурожайным. На это повлияло ЧП, произошедшее на гидроэлектростанции Новой Каховки. Сообщение Министерства аграрной политики и продовольствия передает RT

На полях, где некогда выращивали сельскохозяйственные культурные растения, может образоваться пустыня. Согласно заявлению Минагропрома Украины, большинство систем, находящихся в подконтрольных киевских регионах и осуществляющих оросительную деятельность, лишились источника водоснабжения. Также пострадали контролируемые Украиной части в Запорожской области.

Мартин Гриффтис, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций заявил, что обе стороны конфликта будут разбираться с долгосрочными и тяжелыми последствиями из-за крушения станции.