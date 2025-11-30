Авария с разделением и жертвой: премиальный кроссовер на МКАД разорвало пополам

Жесткое дорожное происшествие с разделением автомобиля на две части произошло в ночь на 30 ноября на Московской кольцевой автодороге. По информации источника «Известий» , премиальный кроссовер Jaecoo J7 после столкновения с бетонным отбойником буквально разорвало пополам.

Сила удара оказалась такой мощной, что обломки машины разбросало на разные уровни транспортной развязки — одна половина осталась на полосе МКАД, тогда как вторая упала на проезжую часть Алтуфьевского шоссе, проходящего ниже.

По предварительным данным, за рулем разрушенного автомобиля находилась женщина-водитель, у которой медики зафиксировали состояние алкогольного опьянения. Сейчас пострадавшая с тяжелыми травмами госпитализирована в одну из столичных больниц, где врачи борются за ее жизнь.

SHOT пишет, что женщина попала в ДТП, когда пыталась уйти от полицейской погони. По информации канала, автомобиль принадлежал 37-летней владелице строительной компании. В машине помимо автоледи была собака: питомец скончался на месте.

Для сотен тысяч московских водителей это ДТП стало очередным жестким напоминанием о последствиях управления транспортом в нетрезвом состоянии.

