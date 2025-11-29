В Подмосковье автобус въехал в маршрутку с пассажирами

В Сергиево-Посадском городском округе произошло дорожное происшествие: рейсовый автобус марки «ЛиАЗ» совершил наезд на пустой микроавтобус, стоявший на обочине из-за технической неисправности. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.

Инцидент случился в субботу около 18:45 на 9-м километре автодороги «Сергиев Посад—Калязин—Рыбинск—Череповец». По предварительным данным, водитель автобуса 1976 года рождения не справился с управлением и врезался в припаркованный маршрутный транспорт. От сильного удара микроавтобус съехал в придорожный кювет.

Важной деталью стало то, что в салоне автобуса находились пять человек, но никто из них не потребовал медицинской помощи — это можно считать настоящим везением при столкновении такой интенсивности.

Сотрудники Госавтоинспекции исследуют место происшествия, опрашивают свидетелей и проверяют техническое состояние обоих транспортных средств. Особое внимание уделяется выяснению причин, по которым водитель автобуса не заметил стоявшее на обочине транспортное средство.

