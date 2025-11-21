Аварийная посадка в Германии: лайнер с российскими опальными звездами экстренно сел в Мюнхене

Самолет авиакомпании Air Serbia, выполнявший рейс из Лондона в Белград с Иваном Ургантом и Александром Гудковым на борту, совершил аварийную посадку в мюнхенском аэропорту. Предварительной причиной экстренной ситуации стало срабатывание датчика задымления в кабине пилотов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Авиалайнер Airbus A319 с российскими артистами на борту был вынужден изменить маршрут через два часа после вылета из аэропорта Хитроу. На его встречу в Мюнхене выехали пожарные расчеты и службы безопасности аэропорта. После проверки всех систем и устранения неисправности самолет спустя чуть более часа продолжил полет до Белграда, где в конечном итоге благополучно приземлился.

Иван Ургант и Александр Гудков в настоящее время находятся в гастрольном туре по Европе вместе со своей творческой командой. Несмотря на тревожный инцидент в небе, вечернее выступление в сербской столице должно состояться по расписанию. Артисты не комментировали произошедшую ситуацию.

