Аварийный жилой дом снесли в Шатуре, сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области. Здание было расположено на Советской улице и давно было расселено.

Двухэтажный деревянный дом площадью более двухсот квадратных метров построили в 1929 году. Основные элементы постройки были частично разрушены. Объект был признан аварийным, и его включили в план для демонтажа.

После того как жителей четырех квартир расселили, дом был снесен. Как будет использоваться освобожденный участок земли, пока не решено.

Всего в округе выявили более 140 объектов-недостроев. Из них 37 объектов уже снесли, достроили или привели в соответствие.