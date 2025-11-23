Авербух, Ягудин, Костомаров: звездное жюри оценит подольских фигуристов 5 января
В Подольске пройдет отбор на фестиваль «Хрустальный лед» с участием чемпионов
Фото: [Медиасток.рф]
Парк имени Виктора Талалихина в Подольске 5 января станет ледовой сценой для первого Московского областного фестиваля «Хрустальный лед», сообщает телеграм-канал «Официальный Подольск».
Отборочный этап начнется в 18:00 на открытом катке, где любители фигурного катания смогут продемонстрировать свое мастерство перед профессиональным жюри. Художественным руководителем проекта выступил чемпион мира Илья Авербух, а в судейскую коллегию вошли олимпийские призеры Роман Костомаров, Оксана Домнина и Алексей Ягудин.
Для участников это уникальный шанс не только получить оценку от легенд спорта, но и перенять бесценный опыт. Организаторы подчеркивают: фестиваль ориентирован именно на любителей, делающих первые шаги в фигурном катании.
Регистрация открыта на официальном сайте проекта до 15 декабря, где можно ознакомиться с техническими требованиями и программой выступлений. Для многих это может стать решающим стимулом для продолжения занятий спортом или перехода на профессиональный уровень.
