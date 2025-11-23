Авербух, Ягудин, Костомаров: звездное жюри оценит подольских фигуристов 5 января

Отборочный этап начнется в 18:00 на открытом катке, где любители фигурного катания смогут продемонстрировать свое мастерство перед профессиональным жюри. Художественным руководителем проекта выступил чемпион мира Илья Авербух, а в судейскую коллегию вошли олимпийские призеры Роман Костомаров, Оксана Домнина и Алексей Ягудин.

Для участников это уникальный шанс не только получить оценку от легенд спорта, но и перенять бесценный опыт. Организаторы подчеркивают: фестиваль ориентирован именно на любителей, делающих первые шаги в фигурном катании.

Регистрация открыта на официальном сайте проекта до 15 декабря, где можно ознакомиться с техническими требованиями и программой выступлений. Для многих это может стать решающим стимулом для продолжения занятий спортом или перехода на профессиональный уровень.

