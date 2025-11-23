Более 260 бойцов со всей России собрались в Подольске на чемпионат по кобудо

В подольском универсальном спортивном центре «Юность» состоялся масштабный турнир по кобудо, собравший около 260 спортсменов из шести регионов России — от Саратовской области до Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Чемпионат и первенство Всероссийской федерации кобудо объединил атлетов от 10 лет и старше, разделенных на возрастные и весовые категории. Соревнования включали четыре дисциплины: японский рукопашный бой ниппон кэмпо с демонстрацией ударной и бросковой техники, зрелищные нунчаку-бои с четырьмя видами перехватов, тайхо-дзюцу (приемы самообороны) и ката кобудо — гимнастические комплексы с традиционным оружием.

15-летний Кирилл Игнатов из Подольска поделился деталями подготовки.

«Занимаюсь кобудо уже девять лет. Мы тренировались по несколько часов каждый день, уделяли особое внимание чистоте и резкости движений. Особенно много работали над ката с нунчаку. Иногда было очень тяжело, но я знал, ради чего это», — сказал юный участник.

Участники демонстрировали владение более чем 10 видами восточного оружия — от палки бо и трезубцев саи до японского весла эку.

Главный секретарь Всероссийской федерации кобудо Ольга Кузнецова подчеркнула, что все снаряды были тренировочными с тупыми кромками, а судьи оценивали технику, резкость и виртуозность исполнения. Победители и призеры получили медали и дипломы, а окончательные результаты турнира станут известны через неделю.

Для любителей единоборств чемпионат стал возможностью не только увидеть зрелищные поединки, но и познакомиться с разнообразием японских боевых искусств в одном месте.

Ранее сообщалось, что подольские волейболисты одержали чистую победу в чемпионате области.