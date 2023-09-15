Авиаэксперт Гусаров считает полностью безопасным самолет полувековой давности

Авиакомпания «Атран», которая занимается грузоперевозками, возобновила полеты по стране на самолете Ан-12 1970 года выпуска. Лайнер станет летать в Анадырь, Певек, Наньян-Мар и прочие удаленные города страны. По словам авиационного эксперта Романа Гусарова, отсутствие запчастей для самолетов Boeing не имеет отношения к возвращению полувекового Ан-12, тем не менее это авиасудно вполне пригодно к грузоперевозкам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что данные самолет не взаимозаменяемы, а в дальневосточном регионе Боинги не подходят для полетов.

По мнению эксперта, возраст Ан-12 не является большой проблемой, поскольку такие судна летают нечасто, благодаря чему их срок эксплуатации намного выше.

Он отметил, что пригодность старого судна к эксплуатации зависит от возможности поддержания его в работоспособном состоянии.