Авиакомпания «Алтай Авиа» выплатит денежные компенсации семьям погибших при крушении вертолета

Авиакомпания «Алтай Авиа» заявила, что выплатит по полтора миллиона рублей семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай.

Это будет дополнение к страховым выплатам.

Также авиакомпания возьмет на себя расходы по транспортировке тел погибших и оплатит расходы на проживание их родственникам.

Вчера вертолет, принадлежащий «Алтай Авиа», потерпел крушение при посадке в селе Тюнгур, задев электропровода. Изначально сообщалось о шести погибших, но позже выяснилось, что двое, которых посчитали в числе погибших, смогли самостоятельно выбраться из вертолета. Все выжившие 12 человек получили травмы разной степени тяжести.