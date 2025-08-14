Авиакомпания «Якутия» объяснила, как узнать цену билета на Аляску

Пока прямые рейсы из России на Аляску не возобновлены, рассчитать стоимость перелета можно только для существующих маршрутов. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на пресс-службу авиаперевозчика.

Российская авиакомпания «Якутия» заявила, что не планирует возобновлять полеты на Аляску до отмены санкций против России. Хотя перевозчик имеет все необходимые разрешения от Росавиации, окончательная цена билета зависит от множества факторов.

Сейчас узнать точную стоимость перелета можно лишь при бронировании действующих рейсов. В компании не стали называть даже примерный диапазон цен, отвечая на вопрос агентства.

