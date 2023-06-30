Авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы Москва – Кутаиси с 10 июля

Стало известно, что российский авиаперевозчик распахнул свои «красные крылья» специально для тех, кому всегда хотелось отправиться из Москвы в Кутаиси, причем – напрямую. Об этом пишет RT

Авиакомпания Red Wings объявила о запуске прямых рейсов из Москвы в грузинский город Кутаиси. Согласно информации, полученной от авиаперевозчика, первые рейсы стартуют уже с 10 июля.

По данным компании, продолжительность полета составляет 3 часа 40 минут. За это время можно успеть посмотреть, как минимум, два полнометражных фильма.

Билеты на рейсы уже доступны для приобретения. Так что если вы уже давно мечтали посетить грузинский город Кутаиси и насладиться его богатым культурным наследием, то не упустите эту замечательную возможность.