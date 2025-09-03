Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тыс. руб. за задержку питания и напитков

Авиаперевозчика «Сибирь» (бренд S7) привлекли к административной ответственности. Компанию оштрафовали на 30 тыс. рублей. Основанием для санкций послужили многочисленные жалобы пассажиров, свидетельствующие о грубом несоблюдении правил обслуживания.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской прокуратуры, инциденты произошли еще в мае. Одним из главных нарушений стала задержка, а затем и полная отмена рейса по маршруту Казань — Москва. Несмотря на то, что ожидание отправления лайнера превысило 20 часов, авиакомпания не обеспечила людей размещением в гостинице. Кроме того, организация питания и предоставление напитков были осуществлены с большой задержкой, что также противоречит установленным нормам.

В тот же период был зафиксирован другой инцидент: на рейсе Новосибирск — Санкт-Петербург двум пассажирам было незаконно отказано в посадке. Причиной послужила распространенная практика овербукинга — продажи билетов сверх фактической вместимости салона воздушного судна. Все нарушения подпадают под часть 2 статьи 14.4 КоАП РФ (нарушение требований к оказанию услуг).

