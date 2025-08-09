Авиамоделисты из Химок стали чемпионами Подмосковья

На кордодроме Дома юных техников «Интеграл» в Химках прошел чемпионат Московской области по авиамодельному спорту в дисциплине «Воздушный бой». Химчанам удалось взять первое место этого чемпионата. Об этом сообщила администрация городского округа Химки.

Мероприятие собрало более 30 участников из различных городов Подмосковья, которые состязались за право представлять региональную сборную. Соревнования проводились в классе F-2D, известном своей динамикой и зрелищностью. Участвовали экипажи, состоящие из пилота и механика, которые одновременно управляли моделями в течение четырех минут. Их задача заключалась в том, чтобы отрезать ленту, прикрепленную к модели соперника, что требовало быстрой реакции и тактического мышления.

Золото чемпионата завоевали мастера спорта Игорь Трифонов и Дмитрий Батраков. Призерами стали и ученики «Интеграла» — Амир Алескеров, Давид Абрамов, Олег Коршунов и Ренат Шарипов под руководством тренера Анастасии Васильевой. Екатерина Калюжная, лидер Движения общественной поддержки, поздравила команду с успехом.

«Поздравляю авиамоделистов из Химок с заслуженной победой! Ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства, отличную командную работу и преданность любимому делу», — указала она.

Главным судьей соревнований был Игорь Фетисов, мастер спорта и спортивный судья всероссийской категории. Дом юных техников «Интеграл», известный своими уникальными программами по авиамоделизму, продолжает развивать перспективное направление, включая всероссийские и международные соревнования по гоночным дронам.

