Авиасимулятор и качели на крыльях: самолет обрел вторую жизнь в Подмосковье на радость детям

На территории нового жилого комплекса «Загорянка-Лайф» в подмосковном Щелкове установили настоящий пассажирский самолет Ту-134А3, который превратят в уникальную детскую площадку с кафе. Подробности об этом опубликовало издание REGIONS.

Воздушное судно, хорошо просматривающееся с Фряновского шоссе, использовалось для регулярных перевозок до 2022 года, после чего было приобретено на аукционе нынешними владельцами. Идея архитекторов коттеджного поселка создать из самолета арт-объект сначала казалась фантастической, но постепенно обрела интересные и реальные черты.

Доставка лайнера из аэропорта Внуково обошлась дороже, чем стоимость самого самолета. Прочная конструкция крыла позволяет оборудовать здесь безопасную прогулочную зону. По проекту, самолет перекрасят в яркие цвета, на крыльях подвесят качели, а по фюзеляжу проложат дополнительные дорожки для спуска, имитирующие трап. Внутри салона сохранят приборную панель, превратив ее в авиасимулятор, а также откроют детское кафе и пространство для творческих мастер-классов.

Проект под названием «Загорянские авиалинии» планируется полностью реализовать к 2026 году, создав уникальную достопримечательность не только для жителей комплекса, но и для гостей поселка.

